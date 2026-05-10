У Новоукраїнці в Кіровоградській області офіційно оголосили про подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Перше підвищення заплановане на 11 травня, коли тариф зросте до 30 гривень, а з 1 червня вартість становитиме 35 гривень. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Журналісти поспілкувалися з міським головою Новоукраїнки Олександром Корінним, який пояснив, що мова йде виключно про міські перевезення.

За його словами, у місті затверджено шість маршрутів громадського транспорту, і більшість із них обслуговує приватний перевізник.

Міський голова зазначив, що перевізник подавав розрахунки з пропозицією підвищити тариф навіть до 40 гривень, аргументуючи це значним зростанням вартості пального та витрат на утримання транспорту.

У результаті компромісним рішенням стало поетапне підвищення, яке дозволяє зберегти роботу маршрутної мережі.

Водночас, подорожчання проїзду в Кіровоградській області не торкнулося комунального маршруту, який працює в місті. Його вартість залишається на рівні близько 15 гривень залежно від відстані поїздки.

Проте, як зазначають у міській раді, розширення комунальної транспортної мережі наразі неможливе через брак фінансування та водіїв із необхідною категорією.

Олександр Корінний підкреслив, що без ухваленого рішення місто могло б залишитися без стабільних перевезень.

У середньому протяжність маршрутів у Новоукраїнці становить близько 7 кілометрів. Частина рейсів є більш завантаженою і виконується до 40 разів на день, тоді як менш популярні маршрути мають лише ранкові та вечірні рейси.

