Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в Вознесенске касается пересмотра стоимости сбора, транспортировки и хранения бытовых отходов, сообщает Politeka.

Новые расчеты планируют ввести после завершения согласительной процедуры.

Городской совет ссылается на данные коммунального предприятия, отвечающего за санитарную очистку территории. Ориентировочный старт обновленных тарифов рассматривается с 1 июня 2026 года.

По предварительным подсчетам, изменение финансовой модели составит около 55%. Причинами называют повышение минимальной зарплаты, налоговой нагрузки, а также рост расходов на топливо, электроэнергию и водоснабжение. Дополнительно учтены затраты на ремонт и содержание техники.

Специалисты отмечают, что действующая система расчетов больше не покрывает реальные затраты предприятия, из-за чего деятельность становится убыточной. Это и послужило основанием для пересмотра стоимости услуг для всех групп потребителей.

После обновления тарифов для населения сумма составит от 88,25 до 111,50 грн на одного человека ежемесячно — в зависимости от объемов образования отходов. Для бюджетных учреждений предусмотрено 410,54 грн. за кубический метр, для других субъектов хозяйствования — 522,57 грн. Отдельно услуга похорон может достигать 80,70 грн за кубометр.

Жители общины могут подать свои замечания и предложения в течение семи дней с момента обнародования решения.

