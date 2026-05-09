Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області у Вознесенську стосується перегляду вартості збору, транспортування та захоронення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Нові розрахунки планують запровадити після завершення погоджувальних процедурю.

Міська рада посилається на дані комунального підприємства, яке відповідає за санітарне очищення території. Орієнтовний старт оновлених тарифів розглядають із 1 червня 2026 року.

За попередніми підрахунками, зміна фінансової моделі становитиме близько 55%. Причинами називають підвищення мінімальної зарплати, податкового навантаження, а також зростання витрат на пальне, електроенергію та водопостачання. Додатково враховано витрати на ремонт і утримання техніки.

Фахівці зазначають, що чинна система розрахунків більше не покриває реальних витрат підприємства, через що діяльність стає збитковою. Це і стало підставою для перегляду вартості послуг для всіх груп споживачів.

Після оновлення тарифів для населення сума становитиме від 88,25 до 111,50 грн на одну особу щомісяця — залежно від обсягів утворення відходів. Для бюджетних установ передбачено 410,54 грн за кубічний метр, для інших суб’єктів господарювання — 522,57 грн. Окремо послуга захоронення може сягати 80,70 грн за кубометр.

Жителі громади можуть подати свої зауваження та пропозиції протягом семи днів із моменту оприлюднення проєкту рішення.

У ширшому регіональному контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області також відображає загальну тенденцію зростання витрат на базові комунальні сервіси.

