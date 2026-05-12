Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стала частиною великої ініціативи УВКБ ООН спрямованої на підтримку родин які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Міжнародні організації зазначають що у 2025–2026 роках кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні залишається на рівні понад 4 мільйони людей.

Саме через таку значну кількість потребуючих, гуманітарні програми продовжують діяти та розширювати охоплення територій.

Багатоцільова грошова допомога для ВПО в Полтавській області дає змогу людям закривати базові потреби у продуктах харчування засобах гігієни та оплаті тимчасового житла.

Система нарахування коштів побудована таким чином щоб кожна людина у складі домогосподарства відчула реальну підтримку.

Програма передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу. Оскільки виплати розраховані на три місяці, кожен отримувач у підсумку має отримати 10 800 гривень.

Оформити такі виплати можуть далеко не всі громадяни зі статусом переселенця. Пріоритет надається тим, хто отримав офіційну довідку ВПО протягом останніх шести місяців.

Грошова допомога в Полтавській області призначається родинам, чий дохід не перевищує 6318 гривень на кожного члена сім'ї. Окрім фінансового стану, фахівці враховують соціальну вразливість людей.

До таких категорій належать одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, особи віком від 55 років, а також люди з інвалідністю або підтвердженими хронічними захворюваннями.

Дана підтримка виплачується через партнерську мережу БФ "Право на захист".

