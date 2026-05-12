Денежная помощь для ВПЛ в Одессе остается одним из ключевых инструментов государственной поддержки украинцев в 2026 году, сообщает Politeka.

Этот вид социальных выплат является частью правительственной программы поддержки, направленной на заботу о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Учитывая текущую ситуацию, правительство периодически пересматривает сроки действия этой инициативы, и в настоящее время она официально продлена до февраля 2026 года.

Однако получать такие средства могут не все переселенцы, а только те, кто отвечает критериям уязвимости.

Речь идет о лицах с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также семьях, где воспитываются дети до 18 лет.

Если же ребенок продолжает обучение, государственная поддержка может сохраняться до достижения им 23 лет. Также право на начисление имеют семьи, состоящие исключительно из нетрудоспособных лиц.

Начисление денежной помощи для ВПЛ в Одессе производится ежемесячно одному из членов семьи, который является уполномоченным лицом.

Сумма пособия рассчитывается на каждого члена семьи в отдельности. Для лиц с инвалидностью, а также для детей размер выплаты составляет 3000 гривен.

Для всех других категорий переселенцев, имеющих право на поддержку, предусмотрена сумма в 2000 гривен в месяц.

Одной из ключевых новостей для переселенцев стало решение Минсоцполитики о продлении сроков подачи документов.

Это решение позволяет большему числу людей оформить необходимые бумаги и не потерять право на выплаты.

В частности, если подать заявление до 1 июня 2026 года, начисления для детей ВПЛ будут произведены задним числом, начиная с 1 февраля 2026 года.

Также существенные изменения касаются нетрудоспособных лиц. Из-за повышения прожиточного минимума те граждане, кому раньше перестали начислять средства из-за превышения лимита доходов, теперь имеют шанс на пересмотр дела.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе для таких лиц может быть возобновлена ​​с 1 января 2026 года, если они успеют обратиться с заявлением к началу лета.

