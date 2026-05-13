Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 мая в Харькове отмечает постепенное повышение температуры воздуха, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 14 по 20 мая в Харькове основывается на данных синоптического портала sinoptik.ua.

14 мая в течение всего дня небо будет пасмурным. Будет сильный дождь в утренние часы, который днем ​​перейдет в сильные осадки с грозами. Температурные показатели в этот день будут колебаться от +15° ночью до +22° днем.

Ситуация стабилизируется уже на следующий день. 15 мая пройдет без осадков, хотя облачность будет сохраняться в течение всех суток. Температура воздуха несколько снизится и составит от +12 ° до +21 °.

16 мая начнется с яркого солнца. Утром в городе будет ясно, днем ​​возможна небольшая облачность, однако к вечеру небо снова станет чистым. Столбики термометров покажут комфортные +22° в дневные часы.

Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 мая в Харькове отмечает возвращение осадков 17 мая. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха остается на уровне +23°.

18 мая облачно, но сухо. Воздух прогреется до +26° днем. 19 мая начнется с ясного утра, после чего наступит пасмурный день. Однако уже вечером облака разойдутся. Осадков в эти дни не предвидится.

20 мая продемонстрирует переменчивый характер погоды. После безоблачного утра уже в середине дня небо снова затянется облаками, которые продержатся до конца суток.

Хотя большая часть дня пройдет без зонтов, ближе к вечеру жителям города стоит ожидать мелкий дождь. Температура днем ​​достигнет отметки +26°.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.