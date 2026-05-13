Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксоване в Дрогобичі після рішення виконавчого комітету міської ради, який затвердив оновлену тарифну модель для міського громадського транспорту, повідомляє Politeka.

З 29 квітня вартість поїздки залежить від способу оплати. Найнижчий тариф діє при використанні «Картки жителя Дрогобицької громади» або мобільного застосунку — 25 гривень.

Оплата банківською карткою встановлена на рівні 28 гривень. Найдорожчий варіант — готівка у водія, де поїздка коштує 30 гривень.

У міській раді пояснюють, що перегляд вартості пов’язаний із економічними факторами. Перевізники вказують на зростання витрат на пальне, а також вплив підвищення мінімальної заробітної плати, що напряму відбивається на собівартості перевезень.

Влада зазначає, що без коригування тарифів стабільність маршрутної мережі могла б опинитися під загрозою. При цьому соціальні гарантії для окремих категорій пасажирів збережені — пільговики й надалі користуються безоплатним проїздом, який компенсується з міського бюджету.

Окремо в Дрогобичі планують посилити контроль за перевезеннями. У салонах автобусів передбачають встановлення відеокамер для фіксації подій під час руху та підвищення рівня безпеки.

Таким чином, Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише зміною тарифів, а й поступовим оновленням підходів до організації міського транспорту.

Також варто зауважити, що міська влада зазначає, що подальші зміни в тарифній політиці залежатимуть від економічної ситуації та вартості енергоносіїв.

