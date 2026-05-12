Подорожчання продуктів в Одесі фіксується одразу в кількох категоріях базового кошика, де зміни зачіпають як молочну, так і м’ясну та рибну групи товарів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

У сегменті молочної продукції вершки «Простонаше» 10% (200 мл) у середньому коштують 40,14 грн. У мережах ціни коливаються від 38,99 грн у Novus до 42,00 грн у Megamarket, тоді як Metro утримує рівень 39,42 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 38,37 грн, зафіксовано поступове зростання більш ніж на 3 грн.

У м’ясному сегменті яловичина ребра демонструє ще помітнішу динаміку. Середня вартість наразі складає 278,13 грн за кілограм. У різних мережах розкид значний: від 239,90 грн у Auchan до 304,00 грн у Novus. Місяцем раніше середній рівень був 272,04 грн, що підтверджує подальше підвищення.

Рибна продукція також змінюється в ціні. Живий короп нині коштує 265,00 грн за кілограм проти 249,23 грн у квітні. У динаміці за місяць додалося майже 20 грн, причому стрибок відбувся не рівномірно, а ближче до кінця періоду спостережень.

Щоденні показники за квітень і початок травня свідчать про хвилеподібні коливання: частина позицій тривалий час утримувала стабільний рівень, після чого відбувалися різкі коригування.

Загалом продовольчий ринок міста поступово зміщує цінові орієнтири вгору, і подорожчання продуктів в Одесі стає помітним у різних групах товарів — від молочних виробів до м’яса та риби.

Додатково експерти зазначають, що подальша динаміка вартості залежатиме від логістики постачання та сезонних коливань попиту, які традиційно впливають на роздрібний ринок.

