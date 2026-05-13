Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі тепер видаються за оновленими правилами у гуманітарному волонтерському центрі Гостинна хата, повідомляє Politeka.

Організація, яка працює на вулиці Водопровідна 13, продовжує підтримувати переселенців та місцевих жителів похилого віку, проте з лютого 2025 року впровадила певні обмеження задля впорядкування черг.

Наразі волонтери встановили чіткий ліміт на кількість пакунків з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Згідно з внутрішнім регламентом установи, щодня центр видає лише 50 наборів. Такий підхід зумовлений необхідністю забезпечити стабільність роботи волонтерів та наявністю запасів на складах.

Пріоритет у черзі надається саме новоприбулим особам, які тільки нещодавно отримали офіційний статус.

Для них передбачена можливість отримувати продовольчу підтримку один раз на місяць протягом перших трьох місяців з дати реєстрації довідки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі також доступні для інших вразливих груп населення. Мова йде про матерів, які самостійно виховують дітей, родини з вагітними жінками, а також про багатодітні сім’ї.

Для цих категорій допомога надається один раз на два місяці за умови пред’явлення відповідних підтверджуючих документів.

Окремо варто виділити умови для людей похилого віку. Право на пакунок мають самотні пенсіонери, яким виповнилося 70 і більше років, або ж подружні пари, де обом членам родини вже є 70 років.

Так само раз на два місяці допомогу можуть отримати самотні люди з інвалідністю першої та другої групи.

Окрім регулярної видачі наборів, волонтери періодично проводять додаткові акції для підтримки людей. Наприклад, 20.04.2026 о 12:00 у центрі відбулася спеціальна видача наггетсів.

