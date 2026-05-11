Подорожание продуктов в Черниговской области наиболее заметно в категории гречихи.

Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируют аналитические данные за май 2026, передает Politeka.

Наблюдается изменение стоимости базовых товаров бакалейной и молочной группы.

Рынок пищевых позиций показывает умеренную динамику. В сегменте круп пшено (1 кг) в среднем оценивается на уровне 51,75 грн. В торговых сетях показатели колеблются: Auchan – 52,50 грн, Metro – 51,00 грн. В апреле средний ориентир составлял 51,44 грн, а с начала апреля зафиксирован прирост примерно на 1 грн.

Отдельно стоит отметить, что подорожание продуктов в Черниговской области наиболее заметно в категории гречихи. На начало мая средний уровень достигает 75,07 грн за килограмм. В сетях зафиксированы разные значения: Auchan – 54,90 грн, Metro – 75,00 грн, Novus – 73,89 грн, Megamarket – 96,50 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 69,21 грн., прирост составляет около 13 грн.

В сегменте жиров и спредов маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» (250 г) имеет средний ориентир 42,16 грн. В рознице: Auchan – 43,00 грн, Novus – 34,99 грн, Megamarket – 48,50 грн. В апреле среднее значение находилось на уровне 42,70 грн, что свидетельствует о незначительных колебаниях с повышением около 1,63 грн.

Общая картина рынка показывает неравномерные изменения: одни категории остаются относительно стабильными, другие демонстрируют ощутимый рост. Наиболее выраженная динамика наблюдается в крупах, в то время как молочная группа изменяется менее резко.

В целом, рынок продолжает демонстрировать разнонаправленную ценовую динамику в зависимости от категории товаров.

