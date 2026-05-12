Новий графік руху транспорту в Тернопільській області почав діяти на одному з важливих приміських та міжобласних напрямків, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються популярного маршруту, що з’єднує обласний центр із низкою населених пунктів.

Перевізники офіційно сповістили людей про те, що варто враховувати новий графік руху транспорту в Тернопільській області.

Автобус з маршрутом Фащівка - Підволочиськ - Тернопіль відтепер виглядає інакше. Пасажирам рекомендують бути уважними, оскільки оновлення вступило в силу з 12 травня 2026 року.

Новий графік руху транспорту в Тернопільській області розроблений з урахуванням пікових годин навантаження, коли кількість пасажирів на зупинках традиційно зростає.

Перший виїзд автобуса розпочинається досить рано. О 06:50 транспорт виїжджає з Підволочиська і вже о 07:50 прибуває у Фащівку.

Після невеликої зупинки о 08:40 він знову повертається у Підволочиськ, звідки о 09:00 тримає курс на обласний центр.

До Тернополя пасажири прибувають о 10:05. Такий ранковий рейс є найбільш зручним для тих, хто має справи в місті в першій половині дня.

Другий щоденний рейс стартує з Тернополя об 11:50. О 13:00 автобус робить зупинку у Підволочиську, а вже через п’ять хвилин, о 13:05, продовжує курсування далі.

Прибуття у Фащівку за планом відбуватиметься о 14:20. На зворотний шлях до Підволочиська транспорт вирушає майже одразу і прибуває туди о 15:15.

Після п’ятихвилинної стоянки, о 15:20, автобус знову прямує до Тернополя, де пасажири будуть о 16:40. Завершальний, третій рейс дня, орієнтований на вечірній час.

Автобус виїжджає з Тернополя о 17:05 та прибуває у Підволочиськ о 18:00. Традиційно через п’ять хвилин, о 18:05, він вирушає далі за маршрутом і о 19:00 дістається Фащівки.

Фінальна точка цього маршруту завершується поверненням у Підволочиськ о 20:05.

Джерело

