Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується трамвайної лінії №25, яка забезпечує сполучення між ПАТ ПГЗК та станцією Кривий Ріг-Головний, повідомляє Politeka.
Новий графік руху оприлюднили у тематичній спільноті Транспорт Кривого Рогу.
Коригування розкладу є вимушеним заходом, що діятиме впродовж періоду дії обмежень на використання енергопотужностей у місті.
Маршрут трамвая пролягає через проспект Південний, Трампарк, вулицю Вітчизни та площу Домобудівників, тому пасажирам цих районів варто уважно вивчити оновлення.
У міській раді зазначають, що зміни мають на меті збалансувати навантаження на мережу в пікові години.
Для зручності містян фахівці розробили окремі таймінги для різних днів тижня, щоб забезпечити стабільне перевезення працівників підприємств та мешканців приватного сектору.
Тимчасовий новий графік руху транспорту в Кривому Розі враховує як ранкові виїзди з депо, так і вечірні рейси в обох напрямках.
Жителів просять з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій час, зважаючи на інтервали руху вагонів.
Робочі дні передбачають більш інтенсивне курсування техніки на лінії. Перший трамвай відправляється з депо у напрямку станції Кривий Ріг-Головний о 4:39 ранку.
Останній рейс за цим же маршрутом у будні здійснюється о 17:18. Такий розклад дозволяє забезпечити доїзд людей до основних транспортних вузлів та промислових майданчиків міста.
На вихідні дні передбачено пізніший старт. Трамвай виїжджає з депо о 5:39 ранку. Час відправлення останнього трамвая залишається незмінним і припадає на 17:18.
