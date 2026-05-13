Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується трамвайної лінії №25, яка забезпечує сполучення між ПАТ ПГЗК та станцією Кривий Ріг-Головний, повідомляє Politeka.

Новий графік руху оприлюднили у тематичній спільноті Транспорт Кривого Рогу.

Коригування розкладу є вимушеним заходом, що діятиме впродовж періоду дії обмежень на використання енергопотужностей у місті.

Маршрут трамвая пролягає через проспект Південний, Трампарк, вулицю Вітчизни та площу Домобудівників, тому пасажирам цих районів варто уважно вивчити оновлення.

У міській раді зазначають, що зміни мають на меті збалансувати навантаження на мережу в пікові години.

Для зручності містян фахівці розробили окремі таймінги для різних днів тижня, щоб забезпечити стабільне перевезення працівників підприємств та мешканців приватного сектору.

Тимчасовий новий графік руху транспорту в Кривому Розі враховує як ранкові виїзди з депо, так і вечірні рейси в обох напрямках.

Жителів просять з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій час, зважаючи на інтервали руху вагонів.

Робочі дні передбачають більш інтенсивне курсування техніки на лінії. Перший трамвай відправляється з депо у напрямку станції Кривий Ріг-Головний о 4:39 ранку.

Останній рейс за цим же маршрутом у будні здійснюється о 17:18. Такий розклад дозволяє забезпечити доїзд людей до основних транспортних вузлів та промислових майданчиків міста.

На вихідні дні передбачено пізніший старт. Трамвай виїжджає з депо о 5:39 ранку. Час відправлення останнього трамвая залишається незмінним і припадає на 17:18.

