Подорожание проезда в Днепропетровской области готовится в Каменском, где исполнительный комитет городского совета рассматривает решение об изменении тарифа в городском электрическом транспорте, сообщает Politeka.

Об этом сообщают местные источники со ссылкой на профильные информационные каналы. Инициатива касается работы коммунального предприятия «Транспорт», обеспечивающего перевозку пассажиров трамваями в городе.

В городских властях объясняют, что пересмотр стоимости связан с необходимостью поддержать стабильную работу предприятия и обеспечить безопасное функционирование подвижного состава. Отдельно отмечается, что действующие расходы больше не соответствуют предварительным расчетам.

Среди ключевых причин называют удорожание электроэнергии, что напрямую влияет на себестоимость перевозок. Также выросли цены на запасные части и расходные материалы, необходимые для ремонта и технического обслуживания транспорта.

Дополнительным фактором явилось повышение минимальной заработной платы, что увеличило общие затраты на содержание персонала коммунального предприятия.

По предварительным данным, тариф на трамвайные перевозки планируется поднять на 2 гривны. Если сейчас поездка стоит 8 гривен, то после перемен она составит 10 гривен.

Рассмотрение вопроса запланировано на заседании исполкома в мае. В случае принятия решения оно начнет действовать с 1 июня 2026 года.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области в части городского электротранспорта отражает общую тенденцию роста расходов в коммунальной сфере, что вынуждает пересматривать действующие тарифы для сохранения стабильной работы перевозчиков.

