Прогноз погоды с 13 по 22 мая в Харькове предусматривает постепенное повышение температуры на фоне периодической облачности и грозовой активности, сообщает Politeka.

Согласно данным портала sinoptik.ua, последний мест весны продолжает демонстрировать свой капризный характер с резкими изменениями влажности и давления.

13 мая в городе днем ​​появятся небольшие облака, однако они быстро рассеются уже к вечеру. Температура в этот день будет колебаться от +15 до приятных +24 градусов.

Прогноз погоды с 13 по 22 мая в Харькове на 14 мая указывает на пасмурное утро и сильный дождь, который к середине дня перерастет в очень сильный ливень.

Температура воздуха несколько снизится и будет составлять днем ​​около +22 градусов.

15 мая весь день небо будет затянуто облаками, однако осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +21 градуса.

16 мая порадует ясным утром хотя днем ​​ненадолго снова соберутся тучи, которые исчезнут к вечеру.

17 мая прогноз погоды с 13 по 22 мая в Харькове снова предупреждает об осадках, поскольку небо будет покрыто плотной облачностью в течение всего светового дня. Температура обрадует, будет +23 градуса.

18 мая будет облачным, однако сухим, а столбики термометров поползут вверх достигая отметки +26 градусов.

19 мая начнется с ясного солнечного утра, но днем ​​погода снова станет пасмурной, хотя осадков в этот день ждать не стоит. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

20 мая утро встретит горожан без всякого облака, однако уже с обеда небо снова покроется облаками. Днем температура будет держаться на уровне +26 градусов.

21 и 22 мая ожидается солнечное небо. однако после обеда на небе неизбежно появятся облака. Синоптики подчеркивают, что до полудня осадков не предполагается.

Но во второй половине дня возможен мелкий весенний дождь, который должен закончиться до прихода вечера. Температурный фон будет оставаться стабильным с показателями +22 градуса утром и до +25 градусов в разгар дня.

