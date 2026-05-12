Прогноз погоди з 13 по 22 травня у Харкові передбачає поступове підвищення температурних показників на фоні періодичної хмарності та грозової активності, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу sinoptik.ua останній місць весни продовжує демонструвати свій примхливий характер з різкими змінами вологості та тиску.

13 травня у місті вдень з’являться невеликі хмари проте вони швидко розсіються вже до вечора. Температура в цей день коливатиметься від +15 вночі до приємних +24 градусів.

Прогноз погоди з 13 по 22 травня у Харкові на 14 травня вказує на похмурий ранок та сильний дощ, який до середини дня переросте у дуже потужну зливу.

Температура повітря дещо знизиться і становитиме вдень близько +22 градусів.

15 травня весь день небо буде затягнуте хмарами проте опадів синоптики не прогнозують а повітря прогріється до +21 градуса.

16 травня порадує ясним ранком хоча вдень ненадовго знову зберуться хмари які зникнуть до вечора.

17 травня прогноз погоди з 13 по 22 травня у Харкові знову попереджає про опади оскільки небо буде вкрите щільною хмарністю протягом усього світлового дня. Температура порадує, буде +23 градуси.

18 травня буде хмарним проте сухим а стовпчики термометрів поповзуть угору досягаючи позначки +26 градусів.

19 травня розпочнеться з ясного сонячного ранку але вдень погода знову стане похмурою хоча опадів у цей день чекати не варто. Вдень повітря прогріється до +24 градусів.

20 травня ранок зустріне містян без жодної хмаринки проте вже з обіду небо знову вкриється хмарами. Вдень температура триматиметься на рівні +26 градусів.

21 та 22 травня очікується сонячне небо. проте після обіду на небі неминуче з’являться хмари. Синоптики наголошують що до полудня опадів не передбачається.

Але у другій половині дня можливий дрібний весняний дощ, який має повністю закінчитися до приходу вечора. Температурний фон залишатиметься стабільним з показниками +22 градуси вранці та до +25 градусів у розпал дня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.