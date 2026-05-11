Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти 8 травня та торкнувся багатьох маршрутів, повідомляє Politeka.

Офіційну інформацію про оновлення розкладу оприлюднили на Telegram-сторінці "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Залізничники пояснюють, що новий графік руху у Полтавській області є вимушеним, адже технічний стан інфраструктури потребує регулярного оновлення для безпеки пасажирів.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає, що у період з 8 до 19 травня №6421 сполученням Умань - Кирнасівка курсуватиме за вказаним маршрутом замість звичного напрямку Умань - Вапнярка.

Аналогічні зміни чекають і на зворотний рейс №6424, який прямуватиме за маршрутом Кирнасівка - Умань замість Вапнярка - Умань.

Крім того, з 11 до 22 травня №6574 Королево - Хуст замінить рейс Королево - Солотвино-1, а №6575 курсуватиме за маршрутом Хуст - Королево замість Солотвино-1 - Хуст.

Окрему увагу пасажирам слід звернути на скасування деяких рейсів. Із 11 до 18 травня з розкладу тимчасово виводять №6578/6581 Батьово - Королево - Батьово.

Водночас №6541, який прямує зі станції Пологи до Кременчука, відправлятиметься о 13:01 замість звичних 11:30 і прибуватиме до місця призначення о 13:36.

Також суттєво зміниться час відправлення складів, що курсують через Полтаву-Південну та Берестин. №6574 Полтава-Південна - Берестин вирушатиме о 8:26 замість 8:31.

Рейс №6576 за цим же напрямком відправлятиметься з Полтави о 14:15 замість 14:20, а зі станції Селещина о 15:01 замість 15:08.

Найбільш помітні часові корективи внесено у розклад №6575 Берестин - Полтава-Південна. До станції Селещина він рухатиметься за старим розкладом, проте далі відправлення відбудеться о 15:02 замість 14:05.

Прибуття на кінцеву станцію Полтава-Південна очікується о 15:45 замість 14:45.

