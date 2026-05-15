Подорожание проезда в Закарпатской области все сильнее влияет на жителей, ежедневно пользующихся автобусными маршрутами.

Подорожание проезда в Закарпатской области набирает обороты после очередного пересмотра тарифов на городских и междугородных маршрутах, что уже сказалось на расходах пассажиров, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют изменение расценок, прежде всего, ростом стоимости горючего. Именно этот фактор остается одним из главных в формировании себестоимости рейсов и влияет на конечную сумму билетов по разным направлениям.

После обновления тарифной политики изменились цены на основных сообщениях области. В частности, поездка из Ужгорода в Мукачево теперь стоит от 123 гривен, в Чоп — от 94. Маршрут в сторону Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье — в 443, тогда как самый дорогой рейс в Рахов стартует от 602 гривен.

Изменения коснулись и общественного транспорта в городах. В Мукачево с 1 мая стоимость билета увеличили на пять гривен - с 15 до 20. В Ужгороде продолжает действовать разный тариф в зависимости от способа расчета: 20 гривен при безналичной оплате и 23 - наличными.

В транспортной сфере отмечают, что пересмотр тарифов связан не только с горючим. Дополнительное влияние оказывают затраты на ремонт автобусов, техническое обслуживание и закупку комплектующих.

На этом фоне Удорожание проезда в Закарпатской области все больше влияет на жителей, которые ежедневно пользуются автобусными маршрутами для работы, обучения или поездок между общинами.

Эксперты рынка пассажирских перевозок обращают внимание, что подобная ситуация характерна и для других регионов страны. Из-за постоянного увеличения расходов, перевозчики постепенно корректируют тарифы, чтобы поддерживать стабильную работу транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта на Закарпатье: где именно нельзя проехать

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс