Подорожчання проїзду в Закарпатській області набирає обертів після чергового перегляду тарифів на міських та міжміських маршрутах, що вже позначилося на витратах пасажирів, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють зміну розцінок насамперед зростанням вартості пального. Саме цей чинник залишається одним із головних у формуванні собівартості рейсів та впливає на кінцеву суму квитків у різних напрямках.

Після оновлення тарифної політики змінилися ціни на основних сполученнях області. Зокрема, поїздка з Ужгорода до Мукачева тепер коштує від 123 гривень, до Чопа — від 94. Маршрут у бік Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — у 443, тоді як найдорожчий рейс до Рахова стартує від 602 гривень.

Зміни торкнулися і громадського транспорту в містах. У Мукачеві з 1 травня вартість квитка збільшили на п’ять гривень — із 15 до 20. В Ужгороді продовжує діяти різний тариф залежно від способу розрахунку: 20 гривень при безготівковій оплаті та 23 — готівкою.

У транспортній сфері зазначають, що перегляд тарифів пов’язаний не лише з пальним. Додатковий вплив мають витрати на ремонт автобусів, технічне обслуговування та закупівлю комплектуючих.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області дедалі сильніше впливає на мешканців, які щодня користуються автобусними маршрутами для роботи, навчання або поїздок між громадами.

Експерти ринку пасажирських перевезень звертають увагу, що така ситуація характерна й для інших регіонів країни. Через постійне збільшення витрат перевізники поступово коригують тарифи, аби підтримувати стабільну роботу транспорту.

