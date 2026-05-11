Новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает полный переход на безналичный расчет в общественном транспорте областного центра в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Городские власти активно готовятся ввести новую систему оплаты за проезд в Ровно, что затронет не только ровенчан, но и жителей соседних территориальных общин.

Как пояснил заместитель городского головы Евгений Иванишин, внедрение таких изменений необходимо для стабильной работы перевозчиков и городской инфраструктуры.

Пока бюджет общины тратит значительные средства на горючее, ремонт троллейбусов и автобусов, обслуживание сетей и зарплаты водителям.

В облцентре подчеркивают, что бесплатных поездок фактически нет, ведь за льготные категории пассажиров платит городской бюджет.

Чтобы сделать этот процесс прозрачным, новая система оплаты за проезд в Киеве требует валидации каждой поездки через специальные терминалы.

Это позволит четко видеть, сколько людей воспользовалось услугами транспорта и какую сумму возмещений необходимо направить перевозчикам.

Именно поэтому возникла необходимость урегулировать вопросы проезда жителей других общин, часто бывают в областном центре и имеют право на льготы.

Для решения этого вопроса город начал межмуниципальное сотрудничество с соседними общинами. Руководство Ровно во главе с Виктором Шакирзяном уже провело ряд встреч с лидерами территориальных объединений.

В результате стороны готовятся к подписанию официальных соглашений. Нововведения заработают для жителей области из-за выдачи льготных транспортных карт в местных ЦНАПах.

В ближайшие недели начнется выдача таких карт в общинах, которые присоединились к инициативе.