Новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает полный переход на безналичный расчет в общественном транспорте областного центра в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.
Городские власти активно готовятся ввести новую систему оплаты за проезд в Ровно, что затронет не только ровенчан, но и жителей соседних территориальных общин.
Как пояснил заместитель городского головы Евгений Иванишин, внедрение таких изменений необходимо для стабильной работы перевозчиков и городской инфраструктуры.
Пока бюджет общины тратит значительные средства на горючее, ремонт троллейбусов и автобусов, обслуживание сетей и зарплаты водителям.
В облцентре подчеркивают, что бесплатных поездок фактически нет, ведь за льготные категории пассажиров платит городской бюджет.
Чтобы сделать этот процесс прозрачным, новая система оплаты за проезд в Киеве требует валидации каждой поездки через специальные терминалы.
Это позволит четко видеть, сколько людей воспользовалось услугами транспорта и какую сумму возмещений необходимо направить перевозчикам.
Именно поэтому возникла необходимость урегулировать вопросы проезда жителей других общин, часто бывают в областном центре и имеют право на льготы.
Для решения этого вопроса город начал межмуниципальное сотрудничество с соседними общинами. Руководство Ровно во главе с Виктором Шакирзяном уже провело ряд встреч с лидерами территориальных объединений.
В результате стороны готовятся к подписанию официальных соглашений. Нововведения заработают для жителей области из-за выдачи льготных транспортных карт в местных ЦНАПах.
В ближайшие недели начнется выдача таких карт в общинах, которые присоединились к инициативе.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.
Также Politeka сообщала, Изменения в графике движения поездов в Ровенской области: что следует знать пассажирам