Робота для пенсіонерів у Харкові залишається помітним сегментом місцевого ринку зайнятості, де компанії дедалі частіше залучають людей старшого віку до різних напрямків діяльності, повідомляє Politeka.

Підприємства регіону пропонують офіційне працевлаштування, зрозумілий графік змін і стабільну оплату. Основний акцент робиться на досвіді, уважності та здатності виконувати рутинні завдання без тривалого навчання.

У сервісному секторі серед актуальних варіантів — позиція оператора контактного центру в Adelina Call Center & BPO. Працівникам доручають обробку звернень, консультування клієнтів і внесення даних до внутрішніх систем. Дохід заявлено на рівні 20–22 тисяч гривень, додатково передбачено навчальні програми, гнучкі зміни та можливість неповного навантаження.

Окремо діє бонусна система, яка дозволяє збільшувати виплати залежно від результатів роботи та обраного режиму зайнятості.

У виробничій сфері відкрито позицію слюсаря-ремонтника на підприємстві «Сахарок». Основні обов’язки включають обслуговування обладнання, виявлення несправностей і відновлення роботи ліній. Зарплатний діапазон сягає 26–27 тисяч гривень.

Ще один роботодавець — завод «Полімерконтейнер», який шукає механіків і технічних фахівців для профілактики поломок і підтримання стабільного функціонування устаткування. Оплата становить 20–25 тисяч гривень.

Загалом Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює як клієнтський сервіс, так і технічні спеціальності, дозволяючи обирати формат зайнятості відповідно до навичок та фізичних можливостей.

