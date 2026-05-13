Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 травня у Харкові вказує на поступове підвищення температури повітря, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 травня у Харкові базується на даних синоптичного порталу sinoptik.ua.

14 травня протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Буде сильний дощ у ранкові години, який вдень перейде у дуже сильні опади з грозами. Температурні показники цього дня коливатимуться від +15° вночі до +22° вдень.

Ситуація стабілізується вже наступного дня. 15 травня пройде без опадів, хоча хмарність зберігатиметься протягом усієї доби. Температура повітря дещо знизиться і становитиме від +12° до +21°.

16 травня розпочнеться з яскравого сонця. Вранці у місті буде ясно, вдень можлива невелика хмарність, проте ввечері небо знову стане чистим. Стовпчики термометрів покажуть комфортні +22° у денні години.

Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 травня у Харкові вказує на повернення опадів 17 травня. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Температура повітря залишиться на рівні +23°.

18 травня буде хмарно, але сухо. Повітря прогріється до +26° вдень. 19 травня почнеться з ясного ранку, після чого настане похмурий день. Проте вже ввечері хмари розійдуться. Опадів у ці дні не передбачається.

20 травня продемонструє мінливий характер погоди. Після безхмарного ранку вже в середині дня небо знову затягнеться хмарами, які протримаються до кінця доби.

Хоча більша частина дня пройде без парасольок, ближче до вечора мешканцям міста варто очікувати на дрібний дощ. Температура вдень сягне позначки +26°.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.