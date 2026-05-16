Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в нескольких базовых категориях потребительской корзины, где в мае 2026 года аналитика рынка показывает заметный рост стоимости как в бакалеи, так и мясном сегменте, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В группе повседневных круп гречка 1 кг удерживает средний уровень 81,80 грн. В торговых сетях цена колеблется в зависимости от магазина: 73,89 грн у Novus, 75,00 грн у Metro и 96,50 грн у Megamarket. На фоне апрельского среднего значения 69,21 грн. зафиксирован прирост на 15,83 грн. Динамика в течение месяца демонстрирует постепенный переход от низших значений (65,96 грн. в середине апреля) к стабилизации выше 80 грн. в мае, что свидетельствует о закреплении нового ценового уровня.

Отдельно стоит отметить мясную продукцию, где изменения еще более ощутимы. Вареная колбаса «Глобино лекарственная» в сети Auchan стоит 512,60 грн за килограмм. Для сравнения, средний показатель апреля составлял 406,69 грн., то есть разница превышает 150 грн. Во внутренней динамике месяца зафиксированы резкие колебания: от 359,00 грн. до кратковременных подъемов и последующего закрепления на уровне более 500 грн.

Эксперты рынка объясняют такие изменения комплексом факторов – от стоимости сырья и логистики до сезонной корректировки спроса. При этом наиболее чувствительно реагируют именно товары с добавленной переработкой, например колбасные изделия, тогда как бакалея демонстрирует более постепенный, но стабильный рост.

В результате подорожание продуктов в Черниговской области формирует общий тренд постепенного увеличения расходов домохозяйств на базовый продуктовый набор, что особенно заметно в разрезе ежедневных покупок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные услуги и не только: как можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области.

Как сообщала Politeka, Где платят до 55 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Черниговской области.