Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у кількох базових категоріях споживчого кошика, де у травні 2026 року аналітика ринку показує помітне зростання вартості як у бакалії, так і в м’ясному сегменті, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У групі повсякденних круп гречка 1 кг утримує середній рівень 81,80 грн. У торгових мережах ціна коливається залежно від магазину: 73,89 грн у Novus, 75,00 грн у Metro та 96,50 грн у Megamarket. На тлі квітневого середнього значення 69,21 грн зафіксовано приріст на 15,83 грн. Динаміка протягом місяця демонструє поступовий перехід від нижчих значень (65,96 грн у середині квітня) до стабілізації вище 80 грн у травні, що свідчить про закріплення нового цінового рівня.

Окремо варто відзначити м’ясну продукцію, де зміни є ще більш відчутними. Варена ковбаса «Глобино лікарська» у мережі Auchan наразі коштує 512,60 грн за кілограм. Для порівняння, середній показник квітня складав 406,69 грн, тобто різниця перевищує 150 грн. У внутрішній динаміці місяця зафіксовано різкі коливання: від 359,00 грн до короткочасних підйомів і подальшого закріплення на рівні понад 500 грн.

Експерти ринку пояснюють такі зміни комплексом факторів — від вартості сировини та логістики до сезонного коригування попиту. При цьому найбільш чутливо реагують саме товари з доданою переробкою, як-от ковбасні вироби, тоді як бакалія демонструє більш поступове, але стабільне зростання.

У підсумку Подорожчання продуктів у Чернігівській області формує загальний тренд поступового збільшення витрат домогосподарств на базовий продуктовий набір, що особливо помітно у розрізі щоденних покупок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.