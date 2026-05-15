Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у кількох ключових категоріях щоденного споживання, де травнева динаміка 2026 року показує зміни вартості як у хлібобулочному сегменті, так і в м’ясних товарах та базових жирах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У групі молочно-жирової продукції маргарин «Олком Вершковий 72,5%» 200 г утримує середню ціну 44,20 грн. У торгових мережах показники коливаються між 42,90 грн в Auchan та 45,49 грн у Novus. Порівняно з квітневим середнім рівнем 39,83 грн зафіксовано зростання на 3,50 грн. Динаміка протягом місяця проходила через поступові коливання з подальшим виходом на стабілізацію біля 44 грн.

У хлібобулочному сегменті хліб пшеничний «Цар Хліб нарізка» 600 г у Metro коштує 55,12 грн. Це на 5,62 грн більше, ніж середній показник попереднього місяця, який становив 50,71 грн. Протягом періоду ціна змінювалася поступово: від рівня близько 49,50 грн у середині квітня до корекції вище 52 грн, а потім закріплення на новому рівні.

М’ясний сектор демонструє більш виражені коливання. Яловичина «гуляш» 1 кг у середньому оцінюється в 430,96 грн. У мережах Metro, Novus та Megamarket показники суттєво різняться — від 323,89 грн до 490,00 грн залежно від точки продажу. У порівнянні з квітневим середнім рівнем 422,25 грн зафіксовано підвищення на 6,67 грн, при цьому внутрішня динаміка місяця залишалася стабільною на рівні 430,96 грн після початкових коливань.

Загалом Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає нерівномірний рух цін у різних сегментах: від помірного зростання у хлібі та маргарині до більш варіативних змін у м’ясній продукції, що формує загальну тенденцію поступового збільшення витрат на базовий продуктовий кошик.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.