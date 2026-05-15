Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве вступило в силу после решения исполкома, согласовавшего новые расчеты стоимости вывоза бытовых отходов для населения и организаций, сообщает Politeka.

Обновленные ставки вводится КАТП-1628, для которого пересмотр стал результатом роста затрат на технику, горючее и логистику. В среднем коррекция достигла около 77%, однако конечные суммы разнятся в зависимости от категории потребителей и типа услуг.

Для жителей города стоимость сбора и транспортировки твердых бытовых отходов теперь составляет 83,4 грн. вместо предыдущих 47,18 грн. Для бюджетных учреждений повышение оценивается примерно в 68%, а для других юридических лиц — около 42%.

Отдельно посмотрели расценки на крупногабаритный мусор: теперь услуга стоит 218,5 грн. вместо 106,86 грн. Также обновлен тариф на захоронение отходов - 22,48 грн против предыдущих 11,86 грн.

В городских властях объясняют, что часть жителей многоквартирных домов не почувствует сразу, ведь оплата часто входит в состав квартплаты через жилищно-эксплуатационные организации. В таких случаях перерасчеты будут производиться постепенно.

Решение касается только города. Для населенных пунктов общины планируют отдельные конкурсные процедуры для определения исполнителей соответствующих услуг.

Эксперты отмечают, что обновленные расценки могут увеличить ежемесячную нагрузку на бюджеты домохозяйств и бизнеса. На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве рассматривают как шаг, который может повлиять на общую структуру расходов населения.

