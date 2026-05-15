Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві набуло чинності після рішення виконкому, який погодив нові розрахунки вартості вивезення побутових відходів для населення та організацій, повідомляє Politeka.

Оновлені ставки запроваджує КАТП-1628, для якого перегляд став результатом зростання витрат на техніку, пальне та логістику. У середньому корекція досягла близько 77%, однак кінцеві суми різняться залежно від категорії споживачів і типу послуг.

Для мешканців міста вартість збору та транспортування твердих побутових відходів тепер становить 83,4 грн замість попередніх 47,18 грн. Для бюджетних установ підвищення оцінюють приблизно у 68%, а для інших юридичних осіб — близько 42%.

Окремо переглянули розцінки на великогабаритне сміття: тепер послуга коштує 218,5 грн замість 106,86 грн. Також оновлено тариф на захоронення відходів — 22,48 грн проти попередніх 11,86 грн.

У міській владі пояснюють, що частина жителів багатоквартирних будинків не відчує змін одразу, адже оплата часто входить до складу квартплати через житлово-експлуатаційні організації. У таких випадках перерахунки проводитимуть поступово.

Рішення стосується виключно міста. Для населених пунктів громади надалі планують окремі конкурсні процедури для визначення виконавців відповідних послуг.

Експерти відзначають, що оновлені розцінки можуть збільшити щомісячне навантаження на бюджети домогосподарств і бізнесу.

