Саме так у громаді пояснюють подорожчання проїзду в Кіровоградській області та необхідність перегляду чинних тарифів.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці впроваджують поетапно після рішення виконавчого комітету щодо оновлення тарифів на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Питання перегляду розцінок обговорювали під час засідань міської ради разом із перевізниками та мешканцями громади. За результатами консультацій влада погодила двоетапне підвищення вартості квитків у травні та червні.

Від 11 травня одна поїздка коштуватиме 30 гривень. Наступний етап запланували на 1 червня — тоді тариф зросте до 35 гривень. До ухвалення рішення пасажири сплачували 25 гривень.

Перевізник спочатку пропонував встановити ціну на рівні 40 гривень. Необхідність пояснювали подорожчанням пального, ремонту автобусів та збільшенням витрат на утримання транспорту.

Під час громадського обговорення частина жителів виступила за збереження попередньої вартості. Інші мешканці підтримали варіант поступового підняття, щоб уникнути різкого фінансового навантаження.

У міській раді наголошують, що компромісне рішення дозволяє одночасно підтримати стабільну роботу перевізників і пом’якшити вплив змін для пасажирів. Саме так у громаді пояснюють Подорожчання проїзду в Кіровоградській області та необхідність перегляду чинних тарифів.

Окремо підтвердили збереження пільг для учасників бойових дій і родин загиблих військових. Витрати на безкоштовні перевезення компенсують із місцевого бюджету. Програма діє ще з 2021 року, а щороку на неї спрямовують понад 250 тисяч гривень.

Міський голова також зазначив, що розширення пільгових категорій поки залишається складним через значне навантаження на бюджет громади. Водночас посадовці не виключають нового перегляду тарифів у разі подальшого зростання цін на пальне чи обслуговування транспорту.

