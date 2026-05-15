Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області може продовжитися й надалі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області зачепило сферу поводження з побутовими відходами у Костополі, де виконком міської ради затвердив нові розрахунки для вивезення та захоронення сміттяі, повідомляє Politeka.

Інформацію про оновлення вартості підтвердили у пресслужбі органу місцевого самоврядування. Рішення ухвалили наприкінці квітня після аналізу витрат підприємств, які забезпечують санітарне обслуговування громади.

Головними причинами перегляду називають подорожчання дизельного пального, витратних матеріалів і технічного обслуговування спецтехніки. У міській раді зазначають, що попередні нарахування вже не покривали фактичних витрат підприємства.

Після коригування обробка одного кубометра відходів для побутових споживачів коштуватиме 338,79 гривні замість 239,67 грн. Для інших категорій користувачів сума зросла з 298,73 до 370,03 грн.

Для населення оплату розраховують щомісячно на одну особу. Кінцевий розмір залежить від кількості зареєстрованих мешканців та типу житла — приватного будинку або багатоповерхівки.

За підрахунками посадовців, середнє збільшення для одного споживача становитиме приблизно 12–14 гривень щомісяця. Такі зміни пов’язані з новою базою тарифів, яку застосовують до всіх категорій домогосподарств.

У міськраді нагадали, що попередній перегляд розцінок проводили ще у травні 2025 року. Відтоді витрати комунальних підприємств суттєво збільшилися, що й стало підставою для нового рішення.

Фахівці припускають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області може продовжитися й надалі, якщо витрати у сфері ЖКГ зростатимуть і в наступних періодах.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: які ціни тепер дійсні.