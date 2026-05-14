Українців попередили про планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 15 травня.

Графіки відключення світла вводять тільки в окремих населених пунктах у Кіровоградській області на 15 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



З 09:00–17:00 години через плановий ремонт електрообладнання триватимуть знеструмлення вулиць в населеному пункті Новоукраїнка. Вони стосуються адрес:

Єдності: 1-11, 12/6, 13/4, 14/5, 15-21, 21А, 22, 22А, 23, 24/11, 25, 27-31, 33

Маріупольська: 1, 1А, 2-9, 11/9, 12, 12/10, 13-16, 16А, 17-18, 20-24, 26, 30, 32-33

Надії пров.: 12, 25

Олеся Гончара: 19, 21, 23-38, 38А

Тиха: 2, 4, 28

Травнева: 1-16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Чорнобаївський пров.: 7, 13

Чумацький пров.: 2, 4, 8, 10, 12, 18

З 09:00–16:00 години в селі Аджамка вимикатимуть електрику лише за такими адресами:

Кам'яний пров.: 1, 3-9, 11

Ставкова: 1, 3, 5-9, 11-13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 41

Червоноярський пров.: 2А, 3

З 09:00–16:00 години на багато годин поспіль не буде електрики в селі Червоний Яр, проте планові знеструмлення стосуються тільки адрес:

Молодіжна: 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 57А, 59А, 61, 63

Тракторний пров.: 1, 1Б

З 09:00–17:00 години також будуть діяти знеструмлення в населеному пункті Мар'янопіль в будинках, що розташовані на вулицях:

Степова: 1, 3, 5, 7, 9-10, 12-19, 22-23, 25-28, 31-32, 34-36, 43, 45

Центральна: 1-5, 7, 9-12, 14-39, 42-43, 45-47, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67

Шкільна: 1-6, 8, 10.

