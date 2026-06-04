Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве остается предметом согласования и может быть скорректировано.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве рассматривается после обнародования нового проекта расчетов от КП «Николаевкоммунтранс», который касается обновления стоимости работы с бытовыми отходами, передает Politeka.

Городской совет опубликовал экономическое обоснование, где речь идет о сборе, транспортировке и дальнейшем захоронении мусора в пределах общины. Документ вынесен для публичного ознакомления и обсуждения.

В предприятии объясняют пересмотр совокупностью внешних факторов, формирующих себестоимость услуг. Среди них повышение социальных стандартов, изменение минимальной зарплаты и коррекция прожиточного минимума.

Дополнительно на затраты повлияли более дорогие топливные материалы, ремонт спецтехники, закупка запчастей и постепенное обновление автопарка, что увеличило амортизационную нагрузку.

Отдельно отмечается, что изменения необходимы для стабильного функционирования системы санитарной очистки и регулярного вывоза отходов.

Согласно обнародованным цифрам, смешанные бытовые отходы могут вырасти с 246,11 грн до 382,69 грн за кубический метр.

Крупногабаритный и строительный мусор прогнозируемо поднимется с 277,84 грн до 612,32 грн, что более чем вдвое превышает действующий уровень. Также пересматривается ставка захоронения – с 41,90 грн до 47,50 грн.

В настоящее время идет этап общественного обсуждения, в ходе которого жители, бизнес и общественные структуры могут подавать замечания в течение определенного срока с момента публикации объявления.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве остается предметом согласования и может быть скорректировано после завершения консультационной процедуры.

Источник: nikpravda

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