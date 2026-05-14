Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти час відправлення та прибуття поїздів за новим графіком руху в Харківській області.

Новий графік руху приміських поїздів у Харківській області тимчасово зміниться через проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, пише Politeka.net.

Про оновлення розкладу повідомила «Укрзалізниця», закликавши пасажирів уважно стежити за актуальними змінами перед плануванням поїздок.

У травні на окремих ділянках колії Харківщини триватимуть планові ремонтно-відновлювальні роботи. У зв’язку з цим частина приміських рейсів курсуватиме за скоригованим графіком. Залізничники наголошують, що такі заходи проводяться для підвищення безпеки руху, оновлення інфраструктури та забезпечення стабільної роботи приміського сполучення.

Новий графік руху поїздів в Харківській області діятиме з 18 до 21 травня. Саме в ці дні пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти час відправлення та прибуття поїздів, оскільки низка рейсів вирушатиме раніше або прибуватиме за оновленим графіком.

Зокрема, приміський поїзд №6295 сполученням Огульці — Полтава-Південна відправлятиметься о 16:15 замість звичних 16:34. Через це пасажирам радять прибувати на станції заздалегідь, аби уникнути запізнень.

Також зміниться графік руху поїзда №6915 Харків-Пасажирський — Огульці. Відправлення цього рейсу заплановане на 14:56, а прибуття — на 16:05. Оновлений розклад торкнеться і кількох інших популярних напрямків приміського сполучення.

Поїзд №6920 Огульці — Люботин курсуватиме з відправленням о 19:08 та прибуттям о 19:33. Водночас рейс №6916 Огульці — Харків-Пасажирський вирушатиме о 16:30 та прибуватиме до Харкова о 17:38.

Крім того, змін зазнає і рух поїзда №6921 Харків-Пасажирський — Огульці. За тимчасовим графіком він відправлятиметься о 18:01 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:32.

