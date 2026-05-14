В мае и начале июня будет действовать новый график движения поездов в Одесской области.

Новый график движения поездов в Одесской области продлится по отдельным датам из-за ремонтных работ на железной дороге, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В мае и начале июня продолжатся временные изменения в движении пригородных экспрессов. Корректировка графиков и маршрутов связана с проведением масштабных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.

Как сообщают в «Укрзализныце», обновление путевого хозяйства является важным этапом модернизации железной дороги. Работы направлены на повышение безопасности перевозок, уменьшение риска аварийных ситуаций и обеспечение стабильного передвижения экспрессов в будущем. Из-за активной фазы ремонтов часть пригородных рейсов временно отменят, а некоторые маршруты будут курсировать с ограничениями.

Пассажирам рекомендуют предварительно проверять новый график движения поездов в Одесской области и планировать альтернативные варианты доезда, особенно в дни действия временных смен.

В частности, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, а также 1–3 июня временно не будут курсировать следующие пригородные экспрессы: №6254 и №6274.

Кроме того, ограничения коснутся и других популярных направлений. Так, 16-19, 21, 23-26, 28, 30, 31 мая и 1-4 июня изменения будут действовать для рейсов:

№6273 Помична - Пидольськ;

№6257 Подильськ - Одесса-Главная.

Отдельные временные корректировки вводятся также 17, 18, 23 и 24 мая. В эти дни будет изменено проезд еще ряда пригородных поездов:

№6270 Одесса-Застава-1 - Подильск;

№6272 Подильск - Помична;

№6275 Помична - Подильск;

№6277 Подильск - Одесса-Главная.

После завершения обновления инфраструктуры проезда пригородных поездов должно вернуться к обычному графику.

