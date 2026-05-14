Новий графік руху поїздів в Одеській області буде тривати за окремими датами через ремонтні роботи на залізниці, повідомляє видання Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
У травні та на початку червня продовжаться тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Коригування графіків та маршрутів пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі в Одеській області.
Як повідомляють в «Укрзалізниці», оновлення колійного господарства є важливим етапом модернізації залізниці. Роботи спрямовані на підвищення безпеки перевезень, зменшення ризику аварійних ситуацій та забезпечення стабільного руху поїздів у майбутньому. Через активну фазу ремонтів частину приміських рейсів тимчасово скасують, а деякі маршрути курсуватимуть із обмеженнями.
Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів в Одеській області та планувати альтернативні варіанти доїзду, особливо у дні дії тимчасових змін.
Зокрема, 20, 22–25, 27, 29–31 травня, а також 1–3 червня тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди: №6254 та №6274.
Крім того, обмеження торкнуться й інших популярних напрямків. Так, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 травня та 1–4 червня зміни діятимуть для рейсів:
- №6273 Помічна — Подільськ;
- №6257 Подільськ — Одеса-Головна.
Окремі тимчасові коригування вводяться також 17, 18, 23 та 24 травня. У ці дні буде змінено рух ще низки приміських поїздів:
- №6270 Одеса-Застава-1 — Подільськ;
- №6272 Подільськ — Помічна;
- №6275 Помічна — Подільськ;
- №6277 Подільськ — Одеса-Головна.
Після завершення оновлення інфраструктури рух приміських поїздів має повернутися до звичного графіка.
Останні новини:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.
Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.