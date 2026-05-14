У травні та на початку червня буде діяти новий графік руху поїздів в Одеській області.

Новий графік руху поїздів в Одеській області буде тривати за окремими датами через ремонтні роботи на залізниці, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

У травні та на початку червня продовжаться тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Коригування графіків та маршрутів пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі в Одеській області.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», оновлення колійного господарства є важливим етапом модернізації залізниці. Роботи спрямовані на підвищення безпеки перевезень, зменшення ризику аварійних ситуацій та забезпечення стабільного руху поїздів у майбутньому. Через активну фазу ремонтів частину приміських рейсів тимчасово скасують, а деякі маршрути курсуватимуть із обмеженнями.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів в Одеській області та планувати альтернативні варіанти доїзду, особливо у дні дії тимчасових змін.

Зокрема, 20, 22–25, 27, 29–31 травня, а також 1–3 червня тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди: №6254 та №6274.

Крім того, обмеження торкнуться й інших популярних напрямків. Так, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 травня та 1–4 червня зміни діятимуть для рейсів:

№6273 Помічна — Подільськ;

№6257 Подільськ — Одеса-Головна.

Окремі тимчасові коригування вводяться також 17, 18, 23 та 24 травня. У ці дні буде змінено рух ще низки приміських поїздів:

№6270 Одеса-Застава-1 — Подільськ;

№6272 Подільськ — Помічна;

№6275 Помічна — Подільськ;

№6277 Подільськ — Одеса-Головна.

Після завершення оновлення інфраструктури рух приміських поїздів має повернутися до звичного графіка.

