Варто врахувати планові графіки відключення світла у Полтавській області на 16 травня при плануванні свого дня.

Графіки відключення світла будуть тривати у Полтавській області через планові роботи, що заплановані на 16 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Омельницька Громада.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 травня охоплять окремі населені пункти. Причина обмежень - планові та ремонтні роботи, які будуть проводити в електромережах в суботу.

З 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) не буде електрики в селі Варакути, проте обмеження охоплять тільки окремі вулиці:

Автозаводська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32

З 8 до 20 години електрика зникне в селі Демидівка. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Весела: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги: 29

З 08:00 до 20:00 години вводять додаткові графіки відключення світла, що триватимуть у селі Радочини. Обмеження торкнуться вулиць:

пров. Вільний: 1, 2, 3, 4

Кременчуцька: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодіжна: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 2, 3, 5, 6, 10

Степова: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

З 8 до 20 години знеструмлять частину села Гуньки. Обмеження триватимуть в будинках за такими адресами:

Кошова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова: 7

Заозерна: 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий: 1, 2, 3, 5, 7

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька: 2, 4, 13

Козача: 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна: 2, 8

пров. Кам'янський: 1, 6.

