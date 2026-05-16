Из-за февральских и весенних заморозков в Харькове может возникнуть дефицит продуктов.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам, потери абрикосов в этом сезоне могут составлять от 40% до 60%, в то время как показатели для персиков прогнозируют на уровне 30–50% ниже средних значений. Причиной стали февральские и весенние заморозки, повредившие цветочные почки в садах.

Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов отмечает, что больше всего пострадали центральные и южные области, где деревья начали цвести раньше других регионов. Именно раннецветущие косточковые культуры оказались наиболее уязвимыми к резким температурным колебаниям.

Эксперт объясняет, что даже кратковременное понижение температуры до -1…-3 градусов во время цветения способно уничтожить будущий урожай. Дополнительную проблему создали холода ниже 10–12 градусов, из-за которых пчелы не могли полноценно опылять деревья.

Украина отчасти рассчитывает на импорт фруктов из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако специалисты предупреждают, что даже поставки из-за границы полностью не компенсируют нехватку продукции на внутреннем рынке.

Ожидается, что цены на абрикосы и персики могут возрасти на 20–80% в зависимости от объема потерь. При умеренном дефиците подорожание будет менее ощутимым, однако при серьезном неурожае стоимость фруктов способна вырасти почти вдвое.

Аналитики подчеркивают, что Дефицит продуктов в Харькове может стать частью более широкой тенденции для украинского рынка, где погодные аномалии все больше влияют на доступность сезонных фруктов.

Фермеры отмечают, что кратковременные заморозки еще оставляют шанс сохранить часть урожая благодаря специальным методам защиты садов.

