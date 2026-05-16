Через лютневі та весняні заморозки в Харкові може виникнути дефіцит продуктів.

Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через очікуване скорочення врожаю абрикосів та персиків в Україні, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів цього сезону можуть становити від 40% до 60%, тоді як показники для персиків прогнозують на рівні 30–50% нижче середніх значень. Причиною стали лютневі та весняні заморозки, які пошкодили квіткові бруньки у садах.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов зазначає, що найбільше постраждали центральні та південні області, де дерева почали цвісти раніше за інші регіони. Саме ранньоквітучі кісточкові культури виявилися найбільш уразливими до різких температурних коливань.

Експерт пояснює, що навіть короткочасне зниження температури до -1…-3 градусів під час цвітіння здатне знищити майбутній урожай. Додаткову проблему створили холоди нижче 10–12 градусів, через які бджоли не могли повноцінно запилювати дерева.

Україна частково розраховує на імпорт фруктів із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте фахівці попереджають, що навіть поставки з-за кордону не компенсують повністю нестачу продукції на внутрішньому ринку.

Очікується, що ціни на абрикоси та персики можуть зрости на 20–80% залежно від обсягів втрат. За помірного дефіциту подорожчання буде менш відчутним, однак у разі серйозного неврожаю вартість фруктів здатна зрости майже вдвічі.

Аналітики наголошують, що дефіцит продуктів у Харкові може стати частиною ширшої тенденції для українського ринку, де погодні аномалії дедалі сильніше впливають на доступність сезонних фруктів.

Фермери водночас зазначають, що короткотривалі заморозки ще залишають шанс зберегти частину врожаю завдяки спеціальним методам захисту садів.

