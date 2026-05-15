Подорожание круп в Одесской области фиксируется в сегменте базовой бакалеи, где в течение последнего периода одновременно выросли цены на вермишель, рис и гречку, что формирует общий восходящий тренд в розничных сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Самая заметная смена произошла в категории длинной вермишели. Средний уровень в апреле 2026 составил 33,14 грн за килограмм, однако уже в последующие недели показатель поднялся до 38,60 грн. Динамика внутреннего индекса демонстрирует постепенное закрепление высшего ценового коридора, ведь даже краткосрочные понижения не вернули рынок к предыдущим значениям. За месяц прирост составил более 7 грн., что для этой категории является существенным колебанием.

Рис демонстрирует более сложную структуру ценообразования из-за разницы между торговыми сетями. В мае зафиксирован разброс от 46,90 до 81,99 грн за килограмм, что свидетельствует о неоднородности поставок и наценок в рознице. Средний показатель вырос до 59,92 грн. против 56,40 грн. в апреле. Дополнительное давление создают акционные колебания и неравномерные поставки, через которые отдельные магазины удерживают более низкие или более высокие позиции на полке.

Гречка остается наиболее волатильным элементом бакалейной корзины. Средняя цена поднялась до 81,80 грн., тогда как в предыдущем месяце она находилась на уровне 69,21 грн. Максимальные значения в отдельных сетях достигают 96,50 грн., тогда как минимальные удерживаются в пределах 73–75 грн. Такая разница указывает на влияние как закупочных контрактов, так и региональной логистики.

В результате подорожание круп в Одесской области охватывает сразу несколько ключевых позиций потребительской корзины, формируя более высокий базовый уровень расходов для домохозяйств.

Аналитики рынка объясняют тенденцию сочетанием факторов: изменениями в снабжении, сезонным спросом, расходами на транспортировку и колебаниями закупочных цен, которые постепенно передаются конечному потребителю через розничные сети.

