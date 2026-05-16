Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области и общий размер пенсионных выплат зависят от точности информации в базах Пенсионного фонда, сообщает Politeka.

Проблема возникла из-за особенностей ведения учета в прошлом веке. В Пенсионном фонде объясняют, что в электронных реестрах до сих пор встречаются неточные или неполные сведения о трудовом пути граждан.

Это касается информации, вносимой еще в 1990-х годах. Тогда учет был преимущественно бумажным, что привело к определенному хаосу в регистрации трудовых достижений украинцев.

Многие предприятия, работавшие в тот период, уже давно ликвидированы. Часто документы не успели передать в цифровые архивы или они были потеряны во время реорганизаций.

Из-за таких пробелов денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области рассчитывается без учета отдельных лет работы.

Официальная формула расчета выплат базируется на двух ключевых показателях: страховом стаже и уровне заработка.

Если данные о зарплате за определенный период 90-х годов документально не подтверждены, система может не учесть эти годы или взять за основу минимальные показатели.

Это приводит к тому, что люди получают на руки денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, не соответствующую их реальной трудовой деятельности.

Для исправления ситуации гражданам советуют самостоятельно проверить состояние своего счета. Это можно сделать через персональный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если вы обнаружили, что определенный период работы отсутствует, нужно готовить документы для уточнения.

