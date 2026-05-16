Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області та загальний розмір пенсійних виплат залежать від точності інформації у базах Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.

Проблема виникла через особливості ведення обліку в минулому столітті. У Пенсійному фонді пояснюють, що в електронних реєстрах досі трапляються неточні або неповні відомості про трудовий шлях громадян.

Це стосується інформації, яку вносили ще у 1990-х роках. Тоді облік був переважно паперовим, що призвело до певного хаосу в реєстрації трудових досягнень українців.

Багато підприємств, які працювали у той період, вже давно ліквідовані. Часто документи не встигли передати до цифрових архівів або вони були втрачені під час реорганізацій.

Через такі прогалини грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області розраховується без урахування окремих років роботи.

Офіційна формула розрахунку виплат базується на двох ключових показниках: страховому стажі та рівні заробітку.

Якщо дані про зарплату за певний період 90-х років не підтверджені документально, система може не врахувати ці роки або взяти за основу мінімальні показники.

Це призводить до того, що люди отримують на руки грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, яка не відповідає їхній реальній трудовій діяльності.

Для виправлення ситуації громадянам радять самостійно перевірити стан свого рахунку. Це можна зробити через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Якщо ви виявили, що певні періоди роботи відсутні, потрібно готувати документи для уточнення.

