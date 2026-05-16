Подорожчання проїзду в Закарпатській області фіксується після чергового перегляду тарифів на міських і міжміських маршрутах, що вже призвело до зростання витрат пасажирів у регіоні.

Найбільший вплив на зміну вартості має паливо, яке залишається ключовим компонентом собівартості перевезень. Перевізники зазначають, що саме коливання цін на пальне змушує регулярно коригувати квитки на різних напрямках.

Після оновлення розцінок помітно змінилися тарифи між населеними пунктами. Поїздка з Ужгорода до Мукачева тепер стартує від 123 гривень, до Чопа — від 94. Маршрут у напрямку Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — у 443, а найдовший рейс до Рахова сягає 602 гривень.

Зміни торкнулися і міського транспорту. У Мукачеві з початку травня вартість квитка підняли з 15 до 20 гривень. В Ужгороді діє диференційований тариф: 20 гривень при безготівковій оплаті та 23 гривні при розрахунку готівкою.

У транспортній галузі пояснюють корекцію цін не лише витратами на пальне. Додаткове навантаження створюють ремонт автобусів, технічне обслуговування та подорожчання комплектуючих, що впливає на загальний бюджет перевізників.

На цьому тлі Подорожчання проїзду в Закарпатській області стає відчутним фактором для мешканців, які щодня користуються автобусними маршрутами для роботи, навчання та міжміських поїздок.

Аналітики ринку перевезень відзначають, що подібна тенденція спостерігається і в інших регіонах України, де зростання операційних витрат поступово змушує компанії переглядати тарифну політику.

