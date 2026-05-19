Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців доступна в Запоріжжі і області, проте за кількох умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» у Запорізькій області продовжується реалізація програми з відновлення пошкодженого житла.

Програма передбачає надання гуманітраної допомоги в Запоріжжі та області у форматі малих та середніх ремонтів. Йдеться про відновлення незначних, але критичних пошкоджень житла — зокрема заміну розбитих вікон і дверей, ремонт дахів, відновлення підвісних стель, а також локальні роботи з електромережами та водопровідними системами. Окремим напрямом визначено модернізацію житлових умов для внутрішньо переміщених осіб.

Заявки на участь у проєкті приймаються від домогосподарств Запорізької області, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2022 року та розташоване не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Важливою умовою є те, що участь може брати лише офіційний власник житла, який підтверджує своє право відповідними документами.

Допомога надається у двох форматах — у вигляді грошового гранту для самостійного проведення ремонту або через залучення підрядної будівельної організації. При цьому домогосподарства не повинні отримувати аналогічну підтримку від держави чи інших благодійних структур на момент звернення.

Окремо визначено критерії вразливості, за якими надається пріоритет у розгляді заявок.

До них належать родини з доходом нижче 6318 гривень на одну особу або ті, що втратили джерело доходу, а також сім’ї, які виховують дітей без одного з батьків чи опікуна.

Перевага надається домогосподарствам, де є вагітні жінки або матері з малими дітьми, багатодітним родинам, сім’ям, у складі яких є особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, а також самотнім пенсіонерам або літнім домогосподарствам без підтримки родичів.

Організатори наголошують, що заявка приймається виключно від власника пошкодженого житла за умови надання повного пакета документів, що підтверджують право власності.

