У Чернігівській області пенсіонери та інші вразливі категорії населення можуть отримати гуманітарну підтримку в межах нового міжнародного проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці благодійної організації Angels of Salvation.

Йдеться про запуск комплексної програми допомоги під назвою «Консорціум LINK», яка спрямована на підтримку найбільш вразливих груп населення, що постраждали внаслідок війни. Водночас організатори уточнюють, що для населених пунктів, розташованих у межах 0–20 кілометрів від лінії бойових дій, діють окремі умови участі або обмеження.

До участі в програмі гуманітарної допомоги у Чернігівській області допускаються громадяни, які відповідають щонайменше одному з визначених критеріїв. Серед них — пенсіонери віком від 60 років, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, а також одинокі батьки або офіційні опікуни. Окремо до переліку включено внутрішньо переміщених осіб, а також домогосподарства, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів.

У Чернігівській області реалізація допомоги зосереджена в окремих районах, які найбільше постраждали від бойових дій та мають підвищену потребу в соціальній і гуманітарній підтримці населення.

У межах проєкту передбачено кілька форматів допомоги. Гуманітарний компонент включає набори товарів першої необхідності, базові гігієнічні набори, спеціалізовані гігієнічні набори для маломобільних осіб, а також продуктові набори, спрямовані на забезпечення базових потреб домогосподарств.

Окремо передбачено фінансову підтримку. Вона охоплює грошову допомогу для осіб, які постраждали від обстрілів, а також багатоцільові виплати для жителів прифронтових громад, які можуть самостійно визначати пріоритетні витрати залежно від нагальних потреб.

