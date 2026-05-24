В Запоріжжі найвищий розмір грошової допомоги для пенсіонерів і інших категорій населення становитиме 3100 грн.

Грошова допомога доступна в Запоріжжі та області для частини пенсіонерів, що відповідають важливим критеріям, повідомляє видання Politeka.net.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №602, якою затверджено розміри одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році. Документ визначає порядок та обсяги виплат для низки категорій громадян, які мають відповідний статус.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, фінансова підтримка передбачена для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, колишніх в’язнів концтаборів, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Найвищий розмір грошової допомоги в Запоріжжі та області становитиме 3100 грн. Його отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед державою, серед них і пенсіонери. Така сама сума передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для II групи встановлено 2900 грн, для III групи — 2700 гривень.

Окремо визначено виплати для інших категорій. По 1000 гривень передбачено учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, а також особам, які народилися в місцях примусового утримання.

Розмір у 650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родини полеглих Захисників і Захисниць України, а також дружини й чоловіки померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, за умови якщо вони не уклали новий шлюб.

Ще 450 гривень передбачено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

Порядок нарахування виплат залишається чинним відповідно до постанови уряду №1396 від 27 грудня 2023 року. У Пенсійному фонді уточнюють, що для пенсіонерів і військовослужбовців допомога нараховуватиметься автоматично через відповідні органи. Натомість громадяни, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, мають самостійно звернутися із заявою до ПФУ для оформлення виплати.

