Подорожание проезда в Кировоградской области явилось компромиссным решением между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения.

Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполнительного комитета по обновлению тарифов на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Вопрос пересмотра стоимости обсуждали с участием перевозчиков, депутатского корпуса и представителей общины. После консультаций городские власти поддержали постепенный формат изменений, чтобы уменьшить финансовое давление на пассажиров.

С 11 мая одна поездка установлена ​​на уровне 30 гривен. Уже с 1 июня жители будут платить 35 гривен вместо предыдущих 25 грн.

Представители транспортной сферы ранее предлагали повысить оплату до 40 гривен. Аргументом называли удорожание горючего, ремонтные работы, закупку запчастей и регулярное техническое обслуживание подвижного состава.

В ходе общественных обсуждений часть жителей выступила против корректировки цен, в то время как другие поддержали поэтапный подход, считая его более предполагаемым для домохозяйств.

В городской администрации подчеркивают, что удорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссным решением между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения, поэтому изменения распределили на несколько этапов.

Отдельно подтверждено сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военных. Компенсацию расходов перевозчикам будут осуществлять из местного бюджета.

Чиновники не исключают дальнейший пересмотр тарифной политики, если расходы транспортной отрасли продолжат расти из-за экономических факторов.

Аналитики отмечают, что окончательные расценки будут в дальнейшем зависеть от цен на горючее, технического состояния автобусов и финансовой устойчивости перевозчиков.

