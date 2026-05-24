Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці впроваджують поетапно після рішення виконавчого комітету щодо оновлення тарифів на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Питання перегляду вартості обговорювали за участі перевізників, депутатського корпусу та представників громади. Після консультацій міська влада підтримала поступовий формат змін, щоб зменшити фінансовий тиск на пасажирів.

З 11 травня одна поїздка встановлена на рівні 30 гривень. Вже з 1 червня мешканці сплачуватимуть 35 гривень замість попередніх 25 грн.

Представники транспортної сфери раніше пропонували підвищити оплату до 40 гривень. Аргументом називали подорожчання пального, ремонтні роботи, закупівлю запчастин та регулярне технічне обслуговування рухомого складу.

Під час громадських обговорень частина жителів виступила проти коригування цін, тоді як інші підтримали поетапний підхід, вважаючи його більш передбачуваним для домогосподарств.

У міській адміністрації наголошують, що подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісним рішенням між економічними потребами перевізників і можливостями населення, тому зміни розподілили на кілька етапів.

Окремо підтверджено збереження пільгового проїзду для учасників бойових дій та родин загиблих військових. Компенсацію витрат перевізникам здійснюватимуть із місцевого бюджету.

Посадовці не виключають подальшого перегляду тарифної політики, якщо витрати транспортної галузі продовжать зростати через економічні чинники.

Аналітики відзначають, що остаточні розцінки надалі залежатимуть від цін на пальне, технічного стану автобусів та фінансової стійкості перевізників.

