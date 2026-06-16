Жители области призывают заранее ознакомиться с графиками отключения света в Черкасской области на 17 июня и учитывать возможные отключения при планировании ежедневных дел.

В Черкасской области 17 июня вводятся плановые графики отключения света, охватившие ряд населенных пунктов и десятки улиц, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Черкасской области 17 июня связаны с проведением плановых и ремонтных работ на электросетях. Специалисты выполняют техническое обслуживание оборудования, обновление инфраструктуры и мероприятия по повышению надежности электроснабжения. Жители области призывают заранее ознакомиться с графиками и учитывать возможные отключения при планировании ежедневных дел.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 08:00 до 17:00 в населенном пункте Тарасивка исчезнет электричество. Свет будут выключать только по следующим адресам:

Соборности: 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 38/а, 41, 43/а, 48/а, 60

Курортна: 1, 4, 8

Ювилейна: 3, 4, 6, 10, 13-а, 19, 20, 24, 28, 29

Т. Шевченка: 2, 8, 28, 32, 36, 40, 45

Шкильна: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 32, 34, 44

Небеснои Сотни: 2, 5, 11, 13

Набережна: 1

О. Кошыця: 6, 9, 12, 38

Селянська: 3, 15

Мыру: 0/0, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 36, 50, 52

Молодижна: 1

Незалежности: 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружбы: 3, 4, 6, 14, 37

Новоукраинська: 10, 20, 26, 32

В городе Звеныгородка будут действовать плановые ограничения в этот же временной промежуток. Без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:

Кыивськый пров.: 1/а, 1/б, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

М. Грушевського: 62а, 89

17.06.2026 года с 8:00 до 17:00 в селе Лебедын также не будет света, однако только по адресам:

Лисна, Садова

С 08:00–17:00 часов в селе Сердегивка не будет электричества, однако обесточат только отдельные улицы:

Вильшанська, Шевченка.

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