Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области зафиксировано в Калушской общине после определения нового оператора обращения с отходами, который будет работать в ближайшие пять лет, сообщает издание Politeka.net.

Решение было принято по итогам конкурсного отбора, который состоялся весной. За право обслуживать территорию соревновались два предприятия – действующий исполнитель и альтернативная компания из Коломыи.

Победу одержало ООО «Эко-Прикарпатье». Именно с ним подписывают договор на пятилетний период, охватывающий сбор и транспортировку бытовых останков во всем обществе.

Вместе с новым соглашением обновляется и финансовая модель. Для городских домохозяйств сумма установлена ​​на уровне 68,38 грн. в месяц, для сельских территорий - 59,39 грн. Увеличение составляет более 23% в среднем.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги Ивано-Франковской области сопровождается коррекцией ежемесячных начислений для населения Калущины, где стоимость зависит от места проживания и объемов образования отходов.

Отдельно отмечено, что изменение расчетов базируется на годовых нормативах накопления мусора: для городской зоны это 1,73 кубометра, для сельской – 1,50, без учета крупногабаритных и ремонтных фракций.

В настоящее время продолжается этап общественного обсуждения. Предложения и замечания от жителей и юридических лиц принимают за определенный период до 19 мая 2026 года.

Также стоит заметить, что если существенных возражений не последует, новые условия будут утверждены окончательно, а обновленная система оплаты заработает с 1 июня.

