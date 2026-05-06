Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области связано с необходимостью приведения стоимости реальных расходов предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области вступило в силу с 1 мая, передает издание Politeka.

В Кельменцах обновили стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Кельменецкого поселкового совета 22 апреля. Новые расценки утверждены на основе экономически обоснованных расчетов, представленных коммунальным предприятием.

Для населения кубометр водоснабжения обойдется в 64,57 грн. Для бюджетных учреждений тариф установлен на уровне 67,64 грн, а для других категорий потребителей – 79,94 грн.

Стоимость водоотвода также возрастет. Жители будут платить 48,89 грн за кубометр, бюджетные организации - 51,21 грн, другие потребители - 60,52 грн.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области связано с необходимостью приведения стоимости реальных затрат предприятий, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры.

На формирование новых тарифов повлияли рост цен на энергоносители, расходы по обслуживанию сетей и общее удорожание ресурсов, необходимых для стабильного предоставления коммунальных услуг.

Кроме того, в Черновцах подняли цены на проезд.

По подсчетам КП Черновицкое троллейбусное управление при нынешней стоимости горючего на уровне около 92 гривен за литр экономически обоснованная цена поездки составляет 20 гривен.

Поэтому пересмотр тарифа в Черновцах обосновывают необходимостью поддержать стабильную работу общественного транспорта, а также обеспечить покрытие текущих расходов перевозчика.

