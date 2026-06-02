Дефіцит продуктів в Запоріжжі може загостритися на тлі очікуваного скорочення врожаю кісточкових культур у країні, що здатне вплинути на баланс пропозиції на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків аграрного сектору, у 2026 році Україна може втратити значну частину врожаю абрикосів — орієнтовно 40–60%, а також персиків — близько 30–50% у порівнянні з середньостатистичними показниками попередніх років. Основним фактором називають нестабільні погодні умови у період активного цвітіння, коли навіть короткі похолодання критично впливають на формування плодів.

Експерти галузі зазначають, що найбільш вразливими залишаються центральні та південні області, де кісточкові культури достигають раніше і сильніше реагують на температурні коливання. У разі суттєвих втрат частину внутрішнього попиту планують покривати імпортними поставками, однак їх обсягу може виявитися недостатньо для повної компенсації дефіциту.

Також прогнозується помітний вплив на цінову динаміку. За різними сценаріями, вартість абрикосів і персиків може зрости від 20% до 80% залежно від масштабу втрат урожаю та доступності імпорту на ринку. Серед основних країн-постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, які традиційно закривають частину сезонного попиту.

Фахівці додатково звертають увагу на біологічні особливості цих культур. Ранні сорти кісточкових найбільш чутливі до весняних заморозків, а навіть нетривале зниження температури під час цвітіння може призвести до втрати значної частини зав’язі, що безпосередньо відображається на кінцевому врожаї.

У підсумку Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як опосередкований наслідок загальноукраїнських аграрних ризиків, які формуються під впливом погодних факторів, скорочення виробництва та обмежених можливостей імпортного заміщення.

