Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 10 червня є частиною системного обслуговування електромереж та спрямовані на підвищення їхньої надійності.

У Кіровоградській області на 10 червня запроваджуються планові графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням комплексу ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.



Як зазначається, тимчасові обмеження є частиною системного обслуговування електромереж та спрямовані на підвищення їхньої надійності. Під час виконання робіт енергетики здійснюють перевірку стану обладнання, заміну зношених елементів та усунення виявлених технічних несправностей, що дозволяє знизити ризики аварійних ситуацій у майбутньому.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 17:00 години триватимуть знеструмлення в селі Бірки. Тимчасове відключення електроенергії охопить низку вулиць і житлових будинків за затвердженим переліком адрес:

Ветеранів — 27–38, 40

Горіхова — 8–18

Дачна — 39, 39А, 41, 43–45

Миру — 1–2, 3А, 3Б, 4–7

Незалежності — 19, 19А, 20–26

Сагайдачного — 1–6, 6А, 7–10

Шевченка — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

В населеному пункті Олександрія з 08:00–21:00 години через капітальний ремонт не буде електрики, проте світло зникне лише за такими адресами:

Бережна — 16А, 17–20, 22, 22А, 23, 25, 25А, 26–27, 27А, 28–32, 32А, 33, 35–36

Героїв Небесної Сотні — 2–4, 4А, 5–9, 12, 12А, 13–14, 16, 18, 20, 22

Леоніда Коваленка — 23, 25, 27, 29

Таврійська — 78, 80, 82–86, 88–90, 90А, 91–92, 92А, 93, 93А, 94–97, 99, 101, 103, 105, 107

Додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 10 червня також діятимуть в селі Марто-Іванівка через капітальний ремонт. Знеструмленими будуть з 08:00–21:00 години лише такі вулиці:

Богдана Ступки — 1А, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18–19, 21–25, 27–28, 30, 32, 34

Богдана Хмельницького — 1–2, 2А, 3–5, 5А, 6–7, 9–23, 25, 27–31, 31А, 32–35, 35А, 36–41, 43–48, 48А, 49–56, 61, 61А, 63, 67, 69, 71

Гайдамацький пров. — 1–4, 4А, 5–6, 6А, 7, 9

Героїв Небесної Сотні — 11

Затишна — 1–8, 10

Івана Гороновича — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5–8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13А, 14–20, 22–27, 27А, 28–29, 31, 31А, 32–40, 42–44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Лугова — 3–9, 11, 13–14, 16, 18–24, 26–32, 33, 34–49, 51

Новоселів — 1, 3, 5, 7, 13, 23А, 31

Самохвалова — 2–16, 18, 20, 25–27, 29, 31–35, 37, 39–40, 40А, 41–42, 42А, 43–54, 57–78, 80–89, 91–92, 94–95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121

Світанкова — 1–5, 7–12, 12А, 13–14, 14А, 15, 21–23, 23А, 24–25, 25Б, 27, 29–30, 32–36, 36А, 37, 39–43, 44А, 45–46, 52, 54

Степова — 1–8, 8А, 9, 11–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38

Тиха — 1–24, 24А, 25–28, 30–38, 40

Цегельна — 1–3, 5, 5А, 6–16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44

Цегельний пров. — 8

Шкільний пров. — 1–6, 8, 10, 12, 14.

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